Ліга Європи

Захисник зробив помилку, що привела до гола.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи грає на виїзді проти іспанської Севільї.

Команда Хосе Менділібара змогла відкрити рахунок на старту зустрічі — після помилки Гаррі Магвайра.

Англійський захисник подарував м'яч супротивника, знаходячись під пресингом. Втім, варто відзначити й пас Давіда Де Хеа, коли значно простіше було вибити м'яч.

Пропонуємо вашій увазі відео гола:

Гра Севілья — Манчестер Юнайтед розпочалась о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.