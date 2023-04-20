Захисник зробив помилку, що привела до гола.
Гаррі Магвайр, getty images
20 квітня 2023, 22:56
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи грає на виїзді проти іспанської Севільї.
Команда Хосе Менділібара змогла відкрити рахунок на старту зустрічі — після помилки Гаррі Магвайра.
Англійський захисник подарував м'яч супротивника, знаходячись під пресингом. Втім, варто відзначити й пас Давіда Де Хеа, коли значно простіше було вибити м'яч.
Пропонуємо вашій увазі відео гола:
Гра Севілья — Манчестер Юнайтед розпочалась о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.