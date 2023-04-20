Ліга Європи

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку, який відбувся 20.04.2023 о 19:45.

АЗ в рамках другого чвертьфінального матчу Ліги Європи приймав на своєму полі Андерлехт та створив камбек після поразки з рахунком 0:2 в першому матчі.

Нідерландська команда перемогла з рахунком 2:0, а в серії пенальті виборола путівки в наступну стадію.

Огляд матчу:

АЗ — Андерлехт 2:0 (4:1 серія пенальті)

Голи: Павлідіс, 5, 13

АЗ: Раян — Сугавара, Хацідіакос, Бейкема, Керкез (Де Віт, 101) — Класі, Мейнанс (Базур, 113), Райндерс — Одгорд (Михайлович, 113), Павлідіс (Ландо, 46), ван Бредероде (Мердінк, 101)

Андерлехт: Вербругген — Мурільйо (Сарделла, 62), Дебаст, Вертонген, Н'Діає — Дреєр, Діаварра (Кана, 111), Рефаелов (Строекенс, 76), Ашімеру (Амстад, 90), Амузу — Слімані (Ангуло, 106)

Попередження: Райндерс, Павліді, Керкез, Мейнанс, Класі — Діавара, Амузу