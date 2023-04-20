Ліга Європи

Севілья розбила недолугий захист Манчестер Юнайтед на шляху до півфіналу Ліги Європи

Одразу двох результативних помилок припустились досвідчені гравці команди Еріка тен Гага в матчі на Рамон Санчес Пісхуан.

Севілья — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Севілья — Манчестер Юнайтед 3:0 (перший матч — 2:2)

Голи: Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47



Севілья: Буну — Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 85) — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела (Хіль, 79) — Ен-Несірі.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака (Шоу, 46), Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен (Еланга, 86), Каземіро, Забітцер (Фред, 68) — Антоні, Марсьяль (Веггорст, 54), Санчо (Рашфорд, 46).



Попередження: Буну — Каземіро, Антоні, Шоу