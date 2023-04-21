Леверкузенці впевнено обіграли представника чемпіонату Бельгії.
Баєр - Getty Images
21 квітня 2023, 00:00
Баєр впевнено пройшов Уніон. Після рівних 1:1 у Леверкузені команда Хаві Алонсо продемонструвала хорошу результативність й вийшла до 1/2 фіналу Ліги Європи.
Рояль Уніон Сент-Жіллуаз — Баєр 1:4
Голи: Терхо, 65 — Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79
Рояль: Моріс — Ньювкоп, Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Мачіда — Лінен, Теума (Ель Аззоузі, 88), Лапуссен — Вертессен (Адінгра, 32), Амані (Пуертас, 81), Боніфейс (Нільссон, 81)
Баєр: Градецкі — Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Інкапіє — Фрімпонг (Адлі, 71), Амірі (Демірбай, 59), Андріх, Баккер — Діабі (Бельарабі, 86), Вірц — Гложек (Азмун, 86)
Попередження: Теума