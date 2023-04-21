Ліга Європи

Визначились майже всі команди, що розіграють між собою титул.

В рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Баєр після нічийного результату в першому матчі грав на виїзді проти Юніона та здобув перемогу з розгромним рахунком — 4:1.

Ювентус, своєю чергою, грав на виїзді проти Спортингу після мінімальної перемоги на своєму полі та здобув нічийний результат.

В центральному ж матчі Манчестер Юнайтед протистояв Севільї та знов примудрився засмутити свої фанатів, програвши з рахунком 0:3.

В ще одному матчі Рома приймає на своєму полі Феєноорд.

Отже, маємо півфінальні пари Ліги Європи:

Ювентус — Севілья

Баєр — Рома/Феєноорд

Перші матчі півфіналу пройдуть 11 травня, а матчі-відповіді відбудуться 18 травня. Фінал пройде 31 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.