Визначились майже всі команди, що розіграють між собою титул.
Ювентус, фото getty images
21 квітня 2023, 00:08
В рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Баєр після нічийного результату в першому матчі грав на виїзді проти Юніона та здобув перемогу з розгромним рахунком — 4:1.
Ювентус, своєю чергою, грав на виїзді проти Спортингу після мінімальної перемоги на своєму полі та здобув нічийний результат.
В центральному ж матчі Манчестер Юнайтед протистояв Севільї та знов примудрився засмутити свої фанатів, програвши з рахунком 0:3.
В ще одному матчі Рома приймає на своєму полі Феєноорд.
Отже, маємо півфінальні пари Ліги Європи:
Ювентус — Севілья
Баєр — Рома/Феєноорд
Перші матчі півфіналу пройдуть 11 травня, а матчі-відповіді відбудуться 18 травня. Фінал пройде 31 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.