Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 травня і розпочнеться о 22:00.

У четвер, 18 травня, Севілья на своєму полі прийматиме туринський Ювентус у рамках другого півфінального матчу Ліги Європи.

СЕВІЛЬЯ - ЮВЕНТУС

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ, 22:00. РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРШОГО МАТЧУ 1:1

Королі Ліги Європи прагнуть завоювати п'ятий Кубок Ліги Європи за останні десять років. Залишилось зробити останній крок — пройти міцний Ювентус.

Шлях команд до півфіналу

Обидві команди потрапили в Лігу Європи, невдало виступивши в Лізі чемпіонів. У Ювентуса був не найскладніший шлях до півфіналу турніру: спочатку туринці пройшли Нант, потім здолали Фрайбург, а у чвертьфіналі переступили через Спортінг.

Тим часом Севілья пройшла ПСВ, Фенербахче і Манчестер Юнайтед. Причому манкунінців вони пройшли в притаманній манері: після камбеку на Олд Траффорд (2:2) розгромили вдома (3:0).

Як пройшов перший матч?

Рівний матч, в якому Юве ледве врятувався. Іспанці відкрили рахунок в середині першого тайму завняки голу Ен-Несірі, але не втримали переможний рахунок. У компенсований до другого тайму час Гатті заштовхав м'яч у сітку іспанців, зафіксувавши остаточний рахунок першої дуелі — 1:1.

Як команди зіграли на вихідних?

І Ювентус, і Севілья з гарним настроєм підходять до очного протистояння. Туринці здолали Кремонезе (2:0), що дозволило їм за три тури до фінішу чемпіонату залишатись фаворитом на другу сходинку Серії А.

Тим часом Севілья на виїзді розгромила Вальядолід (3:0) і піднялась на десяте місце. Теоретично андалузці мають шанс поборотися за місце в Лізі Європи, але практично — все, що їм світить, — боротьба за Лігу конференцій. Проте Севілья може потрапити й у Лігу чемпіонів. Для цього потрібно перемагати у цьогорічній Лізі Європи.

Кадрова ситуація

Іспанці не зможуть розраховувати на Гує, Корону і Маркана. Під питанням участь у матчі Ньязу, Сусо і Хордана.

За Юве точно не зіграють Бонуччі, Де Шильйо та Погба, який напередодні отримав чергову травму.

Орієнтовні склади

Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракитич — Окампос, Олівер, Гіль — Ен-Несирі.

Ювентус: Щесни — Данило, Гатті, Сандро — Куадрадо, Локателлі, Костич — Міретті, Рабьо — Ді Марія — Влахович.