Ліга Європи

Серб висловився про другий півфінал ЛЄ проти Баєра.

Півзахисник Роми Неманья Матич поділився думками перед другим півфіналом Ліги Європи проти німецького Баєра.

"Я брав участь у двох фіналах і, зрозуміло, хочу перемогти, але спочатку ми повинні виграти цей півфінал, а це буде нелегко. Ми хочемо викластися на сто відсотків і виграти це протистояння для клубу та наших уболівальників.

Ми готувалися до цього матчу, як до всіх попередніх. Моурінью вже не раз брав участь у таких матчах. Він попросив нас зберігати концентрацію всі 90 хвилин і викластися на повну програму, тому що Баєр дуже сильний. Це буде непросто", — сказав Матич.

Нагадаємо, перший матч закінчився мінімальною перемогою римлян — 1:0. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Баєра і Роми розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.