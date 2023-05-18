Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 травня і розпочнеться о 22:00.

У четвер, 18 травня, леверкузенський Баєр на своєму полі прийме римську Рому у рамках другого півфінального матчу Ліги Європи.

БАЄР - РОМА

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ, 22:00. БАЙАРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРШОГО МАТЧУ 0:1

Рома має чудові шанси виграти два єврокубки поспіль. Торік команді Моурінью підкорилась Ліга конференцій, а наразі вони в кроці від фіналу Ліги Європи.

Шлях команд до півфіналу

Римляни стартували в плей-оф Ліги Європи зі стадії 1/16 фіналу. Вже там у них виникли проблеми з Зальцбургом — перший матч вони програли (0:1), але виправили ситуацію через тиждень (2:0). В 1/8 фіналу "вовки" перемогли Реал Сосьєдад за сумою двох матчів (2:0). А у чвертьфіналі вибили кривдника Шахтаря Феєнорд. В першому матчі римляни поступились (0:1), але на своєму стадіоні придушили опір суперника — 4:1.

Баєр також стартував в плей-оф зі стадії 1/16, де їм одразу випав непростий суперник — Монако. Французька і німецька команди видали неймовірне гольове шоу у двох матчах, з якого переможцем вийшов колектив Хабі Алонсо. Німці перемогли з загальним рахунком — 6:5. Далі були дві перемоги над Ференцварошем з однаковим рахунком 2:0. А у чвертьфіналі "фармацевти" здолали Юніон — 5:2.

Як пройшов перший матч?

Тиждень тому обидві команди продемонстрували неабияке бажання здобути перевагу перед вирішальним матчем. Ліпше це вийшло у римлян, попри рівну гру на Стадіо Олімпіко. Команда Моурінью спромоглася на один м'яч, автором якого став 21-річний півзахисник Едоардо Бове. Він вдало зіграв на добиванні після пострілу Абрагама.

Як команди зіграли на вихідних?

Рома і Баєр знаходяться майже в однаковій ситуації у своїх чемпіонатах. Римляни шості в Серії А, а леверкузенці сьомі в Бундеслізі.

На вихідних обидва колективи зіграли внічию: Рома не змогла розпечатати ворота Болоньї (0:0), а Баєр вирвав перемогу в аутсайдера ліги Штутгарта (1:1).

Кадрова ситуація

Баєр залишився без основного півзахисника Роберта Андріха. Крім того, не зіграють Бельарабі,

Коссуну та Шика.

Тим часом у Ромі більше травмованих. Поза грою Ель-Шаараві, Карсдорп, Кумбулла, Льоренте. Також під питанням виступ Дібали та Смоллінга.

Орієнтовні склади

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Демірбай, Баккер — Вірц, Діабі — Гложек.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Челік, Залевські, Матич, Спінаццола — Пеллегріні — Абрагам, Белотті.