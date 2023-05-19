Ліга Європи

Аргентинець отримав винагороду за свою гру.

В рамках матчів-відповідей півфіналу Ліги Європи Севілья в додатковий час здолала Ювентус, а Рома втримала нічию в матчі проти Баєра.

УЄФА традиційно провів голосування на найкращого гравця тижня. Винагорода дісталась півзахиснику Севільї Еріку Ламелі, який відзначився переможним голом.

Крім нього на нагороду претендували Іван Ракітіч (Севілья), Неманья Матіч (Севілья) та Флоріан Вірц (Баєр Леверкузен).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернарду Сілва отримав нагороду найкращому гравцеві тижня в Лізі чемпіонів.