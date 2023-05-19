Ліга Європи

Аргентинець не тямить себе від щастя після переможного голу у ворота туринців.

Півзахисник Севільї Ерік Ламела прокоментував перемогу над Ювентусом у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.

"Що ще можна просити? Це неймовірно. Ми мали важкий початок сезону, і ви тільки подивіться, де ми зараз. Коли я забив, багато промайнуло у мене в голові — гарні моменти й не дуже. Цей унікальний момент дуже мене порадував. Ми в одному кроці від титулу – у нас чудова нагода", - сказав Ламела.

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