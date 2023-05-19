Також названо номінантів на звання автора найкращого голу тижня в турнірі.
Ерік Ламела, Getty Images
19 травня 2023, 09:39
Вчора, 18 травня, пройшли матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.
УЄФА назвав імена чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.
На нагороду претендують:
- півзахисник Баєра Флоріан Вірц, який віддав 88% точних передач у матчі проти Роми (0:0);
- хавбек Севільї Іван Ракітич – 91% точних передач у грі проти Ювентуса (2:1);
- півзахисник Севільї Ерік Ламела — гол, результативна передача та 100% точних передач у матчі проти Ювентуса (2:1);
- хавбек Роми Неманья Матич — 81% точних передач у грі проти Баєра (0:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи. На нагороду претендують форвард Ювентуса Душан Влахович, Ерік Ламела та нападник Севільї Сусо.
Віддати свій голос за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи зіграють Севілья та Рома. Гра пройде у Будапешті, 31 травня.