Ліга Європи

Також названо номінантів на звання автора найкращого голу тижня в турнірі.

Вчора, 18 травня, пройшли матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.

УЄФА назвав імена чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують:

- півзахисник Баєра Флоріан Вірц, який віддав 88% точних передач у матчі проти Роми (0:0);

- хавбек Севільї Іван Ракітич – 91% точних передач у грі проти Ювентуса (2:1);

- півзахисник Севільї Ерік Ламела — гол, результативна передача та 100% точних передач у матчі проти Ювентуса (2:1);

- хавбек Роми Неманья Матич — 81% точних передач у грі проти Баєра (0:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи. На нагороду претендують форвард Ювентуса Душан Влахович, Ерік Ламела та нападник Севільї Сусо.

Віддати свій голос за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи зіграють Севілья та Рома. Гра пройде у Будапешті, 31 травня.