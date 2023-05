Вчора, 18 травня, пройшли матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.

УЄФА назвав імена чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують:

- півзахисник Баєра Флоріан Вірц, який віддав 88% точних передач у матчі проти Роми (0:0);

- хавбек Севільї Іван Ракітич – 91% точних передач у грі проти Ювентуса (2:1);

- півзахисник Севільї Ерік Ламела — гол, результативна передача та 100% точних передач у матчі проти Ювентуса (2:1);

- хавбек Роми Неманья Матич — 81% точних передач у грі проти Баєра (0:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи. На нагороду претендують форвард Ювентуса Душан Влахович, Ерік Ламела та нападник Севільї Сусо.

⚽️ Suso's strike, Vlahović chip or Lamela's header...



Which was the best goal? 🤔@Heineken || #UELGOTW || #UEL