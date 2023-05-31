Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу фіналу Ліги Європи, який пройде 31 травня і розпочнеться о 22:00.

В рамках фінального матчу Ліги Європи Севілья на стадіоні Пушкаш Арена, що знаходиться в Угорщині, зіграє проти Роми.

СЕВІЛЬЯ — РОМА

СЕРЕДА, 31 ТРАВНЯ, 22:00. ПУШКАШ АРЕНА, БУДАПЕШТ (УГОРЩИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ).

Севілья з роками привчила нас, що Ліга Європи — це саме її турнір. можливо, поточне становище "нервіонців" на внутрішній арені чи не найгірше за увесь час славетної історії команди в другому за значущістю єврокубка. Саме тому, окрім титулу, для Севільї це остання можливість кваліфікуватись в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

В Ла Лізі команда Хосе Менділібара йде на одинадцятій сходинці турнірної таблиці. Але не дивлячись на погані результаті, в Лізі Європи команда здолала доволі сильних супротивників — ПСВ (3:0, 0:2), Фенербахче (2:0, 0:1), Манчестер Юнайтед (2:2, 0:3) та Ювентус (1:1, 1:2).

Особливо, звичайно, згадується зустріч з "червоними дияволами", коли Севілья чудом відігралась на виїзді, а потім шокувала супротивника на своєму полі.

Рома, своєю чергою, також втратила шанси кваліфікуватись в Лігу чемпіонів через чемпіонат, тому буде окрім титулу боротись за участь у головному єврокубку. В чемпіонаті команда Жозе Моурінью йде на шостій сходинці турнірної таблиці та має шанси піднятись на п'яте місце, але й може опуститись на сьому сходинку.

На шляху до фіналу римляни здолали РБ Зальцбург (0:1, 2:0), Реал Сосьєдада (2:0, 0:0), Феєноорд (0:1, 4:1) та Баєр (1:0, 0:0). В останній грі проти леверкузенців Рома показала добру реалізацію "паркування автобуса" та втримала необхідний результат.

В останньому ж матчі чемпіонату Італії команда Жозе Моурінью грала проти Фіорентини та поступилась з рахунком 1:2. Поразки з таким же рахунком зазнала й Севілья, але від Реала. Обидва матчі відбулись 27 травня, тому готуються команди врівних умовах.

Севілья сміливо може вважати себе найбільшим експертом з Ліги Європи, тому, вочевидь, на папері перевага в іспанської команди. Але є козир й в рукаві Жозе Моурінью, який ніколи не програвав фінали єврокубкових турнірів. Отже, чиясь "магія" в цьому матчі не спрацює.

Що стосується кадрової ситуації, то тренерський штаб Севільї не зможе розраховувати на Акунью, який дискваліфікований. В Роми ж точно не зіграє Кумбулла, тоді як участь Карсдорпа під питанням.

Севілья протягом цього сезону вже декілька разів демонструвала, що вміє збиратись на окремий матч, тому очікуємо, що "нервіонці" в черговий раз виграють титул. Наш прогноз — 2:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Телес — Фернандо, Ракітіч — Окампос, Торрес, Хіль — Ен-Несірі

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Матіч, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Абрагам

Не зіграють: Акунья — Кумбулла

Під питанням: Карсдорп

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ:

Хосе Менділібар, Севілья:

"Помилки – те, за що розплачуєшся у таких матчах. Отже суть у тому, щоб робити якнайменше помилок. Ми вибили великі команди, але попереду на нас чекає найскладніший суперник. Переможе той, хто зробить менше помилок.

Рома – дуже сильна в обороні. Не думаю, що їм потрібно багато моментів, щоб забити та перемогти. Їм комфортно, якщо потрібно захищатися близько до своїх воріт, але комфортно і тоді, коли треба висуватися вище та пресингувати. Вони ніколи не нервують, вони завжди спокійні. І нам теж треба грати з таким самим спокоєм".

Жозе Моурінью, Рома:

"Ми заслужили зіграти у цьому фіналі. Ми давно про це говорили. Це був довгий шлях, не такий, як у нашого суперника, який перейшов із Ліги чемпіонів. Ми хочемо грати, час настав. Ми багато працювали над тим, щоби бути в оптимальній формі для боротьби за трофей.

Історія не грає у футбол. Мій колега [тренер Севільї Менділібар] вважає інакше, я його поважаю. Він вважає, що історія робить Севілью фаворитом, і я це поважаю. Ми у фіналі, бо заслужили на це. Вони мають історію, якої немає у нас. Для них зіграти у фіналі – звичайна справа, для нас – екстраординарна подія".

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