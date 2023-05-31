Ліга Європи

Захисник Роми допоміг Севільї повернути рівновагу в рахунку у другому таймі.

У фінальному поєдинку Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зустрілася з римською Ромою.

За підсумками першого тайму команда Жозе Моурінью мала мінімальну перевагу в рахунку, проте на 55-й хвилині Севілья повернула паритет на табло – захисник Джанлука Манчіні записав на свій рахунок автогол.

Цікаво, що 27-річний італієць став лише другим футболістом у фіналах Ліги Європи, який оформив автогол. Крім того, саме він асистував Пауло Дібалі у моменті з голом Роми у першій половині зустрічі.

Першим же автором автогола у фіналі ЛЄ був бельгійський форвард Інтера Ромелу Лукаку в 2020 році, який забив у свої ворота також у вирішальному матчі турніру з Севільєю — тоді іспанський клуб здобув перемогу з рахунком 3:2.