Ліга Європи

Португальський нападник висловився про те, що в наступному сезоні Ліверпуль зіграє у Лізі Європи.

За підсумками цього сезону англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль фінішував п'ятим у турнірній таблиці, тому наступної кампанії мерсисайдці зіграють на європейській арені у Лізі Європи.

Нападник "червоних" Діогу Жота у жартівливій формі поділився враженнями від того, що тепер його команді доведеться спробувати свої сили у другому за престижем єврокубку.

"Попри те, що вболівальники звикли до Ліги чемпіонів, Ліга Європи — це теж престижний турнір. Робитимемо все для перемоги.

Але Реал може якимось чином потрапити в Лігу Європи з групи Ліги чемпіонів та стати на нашому шляху. Ми завжди вилітаємо від них – сподіваюся, в ЛЄ їх не буде", — цитує слова Діогу Жоти FourFourTwo.