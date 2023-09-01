Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів другого матчу раунду плей-оф Ліги Європи, що відбувся 31 серпня 2023 року, 20:00.

У рамках фінального раунду відбору до групового етапу Ліги Європи луганська Зоря зуміла здобути перемогу над празькою Славією, проте за підсумками двоматчевого протистояння українська команда все ж вилетіла до Ліги конференцій.

У першому таймі "мужики" подарували надію на камбек двома забити м'ячами, що зрівняло рахунок за підсумком двох зустрічей, проте на 83-й хвилині чеський колектив таки забив свій гол, який і поставив крапку в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Зоря — Славія Прага у фінальному раунді відбору до групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Зоря — Славія Прага 2:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 41 — Юрашек, 83

Зоря: Турбаєвський — Вантух, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кирюханцев — Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мішньов (Чурко, 81), Герреро — Алефіренко (Волошин, 67)

Славія: Коларж — Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст — Дорлі, Голеш, Шранц (Тіджані, 73), Зафейріс, Доудєра — ван Бюрен (Юречка, 56)