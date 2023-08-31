Ліга Європи

Українській команді не вдалось зробити камбек.

Зоря в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи грала проти Славії з Праги та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Втім, цього результату не вистачило для того, щоб пройти далі. За підсумком двоматчевого протистояння луганці поступились з рахунком 2:3, а тому відправились в груповий етап Ліги конференцій.

Зазначимо, що голами за Зорю відзначились Алефіренко та Антюх в першій половині гри, проте наприкінці зустрічі Юрашек вразив ворота Турбаєвського.

Зоря — Славія П 2:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 41 — Юрашек, 83

Зоря: Турбаєвський — Вантух, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кирюханцев — Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мішньов (Чурко, 81), Герреро — Алефіренко (Волошин, 67)

Славія: Коларж — Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст — Дорлі, Голеш, Шранц (Тіджані, 73), Зафейріс, Доудєра — ван Бюрен (Юречка, 56)