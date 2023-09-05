Ліга Європи

Словенець виступає за Панатінаїкос з літа минулого року.

Вінгер Панатінаїкоса Беньямін Вербич був виключений із заявки грецького клубу на груповий етап Ліги Європи. Про це повідомляє Sportday.

За інформацією джерела, головний тренер греків Іван Йованович вирішив залишити поза заявкою колишнього хавбека київського Динамо, щоб внести до неї центрального захисника Еріка Палмера-Брауна, який перебрався з Труа цього літа.

Нагадаємо, Вербич виступає за Панатінаїкос з літа минулого року. На його рахунку п'ять матчів у нинішньому сезоні та один забитий м'яч.

У групі Ліги Європи, Панатінаїкос, який вибив Дніпро-1 із кваліфікації Ліги чемпіонів, зіграє проти Ренна, Вільярреала та Маккабі Хайфа.