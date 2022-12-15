Колишній форвард Динамо відзначився голом.
Беньямин Вербич, фото Панатінаїкос
15 грудня 2022, 21:37
Беньямін Вербич продовжує свої виступи за грецький Панатінаїкос, в який перейшов з київського Динамо.
В рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Греції проти Волоса вінгер з'явився з перших хвилин та відзначився голом на 59 хвилині. Його команда виграла з рахунком 3:0.
Зазначимо, що до цього Вербич востаннє забивав за свій клуб на початку вересня у грі чемпіонату Греції проти Левадіакоса.
Нагадаємо, що Вербич забивав доволі нещодавно, але гра проти Пафосу носила статус товариської.