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Колишній форвард Динамо відзначився голом.

Беньямін Вербич продовжує свої виступи за грецький Панатінаїкос, в який перейшов з київського Динамо.

В рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Греції проти Волоса вінгер з'явився з перших хвилин та відзначився голом на 59 хвилині. Його команда виграла з рахунком 3:0.

Зазначимо, що до цього Вербич востаннє забивав за свій клуб на початку вересня у грі чемпіонату Греції проти Левадіакоса.

Нагадаємо, що Вербич забивав доволі нещодавно, але гра проти Пафосу носила статус товариської.