Ліга Європи

Керманич Роми досі не відійшов від поразки в Лізі Європи.

Наприкінці минулого сезону італійська Рома мала можливість здобути міжнародний трофей у другому сезоні поспіль під орудою Жозе Моурінью, але програла іспанській Севільї перший невдалий фінал у кар’єрі португальського фахівця.

Після завершення тієї гри Моурінью мав настільки багато претензій до головного арбітра Ентоні Тейлора, що вичікував на нього на паркувальному майданчику Пушкаш Арени в Будапешті, аби висловити своє невдоволення.

У підсумку, Жозе отримав чотири матчі дискваліфікації в усіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.

Під час останнього інтерв’ю Моурінью пригадав емоції того дня й порівняв їх із тими, що мав під час попередніх фіналів у своїй кар’єрі.

"Фінал проти Севільї? Якщо я зараз почну говорити, мене забанять на 10 матчів.

Я пам’ятаю, як я плакав після півфіналу з Лестером у сезоні-2021/22, а також після тогорічного фіналу. Це були дійсно історичні здобутки для Роми.

Що ж до півфіналу Ліги чемпіонів у 2010 році проти Барселони Хосепа Гвардіоли, то це були ігри розуму проти Пепа, тактичні провокації. А ось моя пробіжка до гостьового сектору тоді, навпаки, були чистим виявом радості", — заявив португальський фахівець.

Цього сезону Рома гратиме в групі Ліги Європи УЄФА проти Шерифа, Серветт та Славії Прага.