Ліга Європи

Востаннє "мерсісайдці" грали у цьому турнірі у сезоні 2015/16.

Сьогодні свій шлях у Лізі Європи розпочинає один з головних фаворитів турніру англійський Ліверпуль. У рамках 1-го туру групового раунду, "червоні" на виїзді будуть грати проти австрійського ЛАСКа. Своїм коментарем перед грою поділився головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Ми тут, щоби конкурувати, а не давати шанси. У свій перший сезон у Ліверпулі я думав, що Ліга Європи-це для нас занадто, поки ми не дісталися фіналу.

Пам'ятаю як нам доводилося грати на замерзлому полі у Сьоні. Тоді склад був іншим. Ми не були готові, але якимось чином упоралися. Не думаю, що ми були особливими до чвертьфіналу чи півфіналу.Зараз інший час та інша команда. Ми краще підготовлені. Нам подобається тут більше, тому що на той час ми поняття не мали, чого очікувати.