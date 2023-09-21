Ліга Європи

Відомі плани мерсисайдців в цьому турнірі.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк озвучив плани своєї команди в Лізі Європи напередодні старту турніру.

"Ми будемо грати в Лізі Європи та зробимо все, щоб здобути перемогу.

Наша мета полягає у тому, щоб виграти Лігу Європи. Для цього треба багато працювати та не забігати вперед. Кожна гра у кожному турнірі буде важкою. Зараз команда перебуває у хорошій формі, але на календарі тільки вересень", — сказав захисник Ліверпуля.

В групі команда Клоппа змагатиметься за вихід в плей-оф з ЛАСКом, Юніоном та Тулузою. Сьогодні, 21 вересня, "червоні" зіграють на виїзді проти австрійців. Початок зустрічі — 19:45.