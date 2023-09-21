Ліга конференцій

Пахне серйозним скандалом.

Напередодні матчу першого туру групової стадії Ліги конференцій Гент на своєму офіційному сайті опублікував прев'ю до поєдинку з луганською Зорею.

В представленні суперника Гент спробував описати Луганськ, який тимчасово окупований росіянами, та, власне, саму Зорю. Бельгійці зробили це, м'яко кажучи, непрофесійно, та опублікували неправдиву інформацію, яку з радістю підхопить російська пропаганда.

"Місто з населенням 470 тисяч мешканців наразі є частиною окупованої/анексованої Росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено, кілька тисяч людей загинули.

Близько половини мешканців — етнічні росіяни, для більш ніж 80% населення російська мова є рідною. І місто, і клуб дуже російсько-орієнтовані. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва Заря (а не українська Зоря). Тільки нещодавно це було виправлено", — йдеться в статті.

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Матч Зоря — Гент відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.