Ліга Європи

Тренер готує команду до нового сезону.

Керманич Роми Жозе Моурінью висловився напередодні старту в Лізі Європи та згадав фінал торішнього турніру, де його команда поступилась Севільї в серії пенальті.

"Зараз інший сезон та інше змагання порівняно з попереднім. Я до останнього дня своєї кар'єри говоритиму, що ми не програли фінал у Будапешті. І я це повторюватиму щоразу, коли мене запитуватимуть про це.

Однак, це нове змагання, і ми починаємо все спочатку. Мета полягає в тому, щоб пройти до наступного раунду.

Минулого року ми почали з поразки, і це створило нам труднощі з виходом у плей-оф – ми мали грати проти команди з Ліги чемпіонів, а це нелегко для такої команди, як наша, дуже зайнята в сезоні.

Якщо ми зможемо виграти групу, це буде для нас дуже важливим", – сказав головний тренер Роми.

Сьогодні в рамках 1-го туру ЛЄ Ромі зіграє на виїзді з Шерифом. Зустріч розпочнеться о 19:45.