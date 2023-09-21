Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Панатінаїкос - Вільярреал, getty images
21 вересня 2023, 21:49
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті F відбулись два поєдинки.
Ренн приймав на своєму полі Маккабі Хайфа та здобув впевнену перемогу. Французька команда відправила у ворота супротивника три м'ячі, завдяки чому очолила турнірну таблицю групи.
В іншому матчі Вільярреал грав на виїзді проти Панатінаїкоса та дещо несподівано поступився з рахунком 0:2. У складі греків з перших хвилин грав Бернард.
|ГРУПА F
|1
|
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|Панатінаїкос
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|
|Вільярреал
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|
|Маккабі Хайфа
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
Ренн - Маккабі Х 3:0
Голи:Бла, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55
Панатінаїкос — Вільярреал 2:0
Голи: Йоаннідіс, 38, Шпорар, 78