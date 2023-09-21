Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті F відбулись два поєдинки.

Ренн приймав на своєму полі Маккабі Хайфа та здобув впевнену перемогу. Французька команда відправила у ворота супротивника три м'ячі, завдяки чому очолила турнірну таблицю групи.

В іншому матчі Вільярреал грав на виїзді проти Панатінаїкоса та дещо несподівано поступився з рахунком 0:2. У складі греків з перших хвилин грав Бернард.

ГРУПА F 1 Ренн 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Панатінаїкос 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Вільярреал 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Маккабі Хайфа 1 0 0 1 0 3 -3 0

Ренн - Маккабі Х 3:0

Голи:Бла, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55

Панатінаїкос — Вільярреал 2:0

Голи: Йоаннідіс, 38, Шпорар, 78