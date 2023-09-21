Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G відбулись два поєдинки.

Рома грала на виїзді проти Шерифа та в непростому протистоянні змогла здобути перемогу завдяки голу Ромелу Лукаку у другому таймі.

В іншій зустрічі Славія Прага грала на виїзді проти Серветта та впевнено обіграла супротивника, забивши по голу в кожному з таймів.

ГРУПА G 1 Славія Прага 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Рома 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Шериф 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Серветт 1 0 0 1 0 2 -2 0



Шериф — Рома 1:2

Голи: Товар, 57 — Паредес, 45+4, Лукаку, 65

Серветт — Славія П 0:2

Голи: Масопуст, 32, Огбу, 59