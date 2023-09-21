Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Шериф - Рома, getty images
21 вересня 2023, 21:57
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G відбулись два поєдинки.
Рома грала на виїзді проти Шерифа та в непростому протистоянні змогла здобути перемогу завдяки голу Ромелу Лукаку у другому таймі.
В іншій зустрічі Славія Прага грала на виїзді проти Серветта та впевнено обіграла супротивника, забивши по голу в кожному з таймів.
|ГРУПА G
|1
|
|Славія Прага
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|Рома
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|Шериф
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Шериф — Рома 1:2
Голи: Товар, 57 — Паредес, 45+4, Лукаку, 65
Серветт — Славія П 0:2
Голи: Масопуст, 32, Огбу, 59