Відбулися матчі стартового туру Ліги Європи у групі C.
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21 вересня 2023, 23:49
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі C.
Рейнджерс на своєму полі приймав Бетіс. Господарі зуміли здолати гостей завдяки голу від Абдулли Сіми на 68-й хвилині гри.
Рейнджерс - Бетіс 1:0
Гол: Сіма, 68.
У паралельному матчі Спарта Прага у напруженій зустрічі зуміла здолати Аріс. Команди на двох забили п'ять голів.
Спарта Прага — Аріс 3:2
Голи: Крейчі, 20, 25, Вітік, 67 – кокорін, 11, Бабицька, 90.