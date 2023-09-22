Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Олімпіакос - Фрайбург,getty images
22 вересня 2023, 00:08
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті A відбулись два поєдинки.
Вест Гем приймав на своєму полі представника чемпіонату Сербії — Бачка-Тополу. Лондонці пропустили першими, але потім відзначились трьома забитим голами.
В іншому матчі квартету Фрайбург грав на виїзді проти непоступливого Олімпіакоса. Німецька команда тричі виходила вперед, а греки двічі відігравались. На третій раз господарів поля не вистачило.
|ГРУПА A
|1
|
|Вест Гем
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|3
|
|Олімпіакос
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|4
|
|Бачка Топола
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Вест Гем — Бачка-Топола 3:1
Голи: Петрович, 66 (автогол), Кудус, 70, Соучек, 82 — Станич, 48
Олімпіакос — Фрайбург 2:3
Голи: Ель-Каабі, 40, 75 — Шаллай, 9, Гріфо, 45+7, Філліп, 86