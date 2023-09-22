Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті A відбулись два поєдинки.

Вест Гем приймав на своєму полі представника чемпіонату Сербії — Бачка-Тополу. Лондонці пропустили першими, але потім відзначились трьома забитим голами.

В іншому матчі квартету Фрайбург грав на виїзді проти непоступливого Олімпіакоса. Німецька команда тричі виходила вперед, а греки двічі відігравались. На третій раз господарів поля не вистачило.

ГРУПА A 1 Вест Гем 1 1 0 0 3 1 2 3 2 Фрайбург 1 1 0 0 3 2 1 3 3 Олімпіакос 1 0 0 1 2 3 -1 0 4 Бачка Топола 1 0 0 1 1 3 -2 0

Вест Гем — Бачка-Топола 3:1

Голи: Петрович, 66 (автогол), Кудус, 70, Соучек, 82 — Станич, 48

Олімпіакос — Фрайбург 2:3

Голи: Ель-Каабі, 40, 75 — Шаллай, 9, Гріфо, 45+7, Філліп, 86