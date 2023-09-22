Відбулися матчі стартового туру Ліги Європи у групі D.
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22 вересня 2023, 00:08
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі D.
Аталанта на своєму полі приймала Ракув. Італійський клуб переграв польський, забивши два голи у другому таймі зусиллями де Кетеларе та Едерсона.
Аталанта - Ракув 2:0
Голи: де Кетеларе, 49, Едерсон, 66.
У паралельному матчі лісабонський Спортінг обіграв на виїзді Штурм.
При цьому, португальський клуб програвав аж до 76-ї хвилини, проте зумів не лише відігратися, а й перемогти.
Штурм — Спортінг Лісабон 1:2
Голи: Вік, 58 – Дьокереш, 76, Діоманде, 84.