Ліга Європи

Відбулися матчі стартового туру Ліги Європи у групі D.

Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі D.

Аталанта на своєму полі приймала Ракув. Італійський клуб переграв польський, забивши два голи у другому таймі зусиллями де Кетеларе та Едерсона.

Аталанта - Ракув 2:0

Голи: де Кетеларе, 49, Едерсон, 66.

У паралельному матчі лісабонський Спортінг обіграв на виїзді Штурм.

При цьому, португальський клуб програвав аж до 76-ї хвилини, проте зумів не лише відігратися, а й перемогти.

Штурм — Спортінг Лісабон 1:2

Голи: Вік, 58 – Дьокереш, 76, Діоманде, 84.