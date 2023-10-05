Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Фрайбург - Вест Гем - Getty Images
05 жовтня 2023, 21:42
В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті А відбулись два поєдинки.
У першій зустрічі Олімпіакос в меншості не зумів втримати перевагу 2:0 над Бачка Тополою на виїзді.
Вест Гем зумів здобути вольову перемогу над Фрайбургом завдяки голу Наєфа Агерда у середині другого тайму.
Бачка Топола — Олімпіакос — 2:2
Голи: Джаковач, 63, Пантовіч, 90 — Масурас, 16, Поденсе, 57
На 72 хвилині червону картку отримав Андреас Нтої
Фрайбург — Вест Гем — 1:2
Голи: Шаллай, 49 — Пакета, 8, Агерд, 66