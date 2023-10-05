В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті А відбулись два поєдинки. 

У першій зустрічі Олімпіакос в меншості не зумів втримати перевагу 2:0 над Бачка Тополою на виїзді. 

Вест Гем зумів здобути вольову перемогу над Фрайбургом завдяки голу Наєфа Агерда у середині другого тайму. 

Група A
1 Вест Гем Вест Гем 1 3
2 Фрайбург Фрайбург 1 3
3 Олімпіакос Олімпіакос 1 0
4 Бачка Топола Бачка Топола 1 0

 

Бачка Топола — Олімпіакос — 2:2 
Голи: Джаковач, 63, Пантовіч, 90 — Масурас, 16, Поденсе, 57 

На 72 хвилині червону картку отримав Андреас Нтої 

 

Фрайбург — Вест Гем — 1:2 
Голи: Шаллай, 49 — Пакета, 8, Агерд, 66 