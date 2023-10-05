Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті А відбулись два поєдинки.

У першій зустрічі Олімпіакос в меншості не зумів втримати перевагу 2:0 над Бачка Тополою на виїзді.

Вест Гем зумів здобути вольову перемогу над Фрайбургом завдяки голу Наєфа Агерда у середині другого тайму.

Група A 1 Вест Гем 1 3 2 Фрайбург 1 3 3 Олімпіакос 1 0 4 Бачка Топола 1 0

Бачка Топола — Олімпіакос — 2:2

Голи: Джаковач, 63, Пантовіч, 90 — Масурас, 16, Поденсе, 57

На 72 хвилині червону картку отримав Андреас Нтої

Фрайбург — Вест Гем — 1:2

Голи: Шаллай, 49 — Пакета, 8, Агерд, 66