Завершились матчі Ліги Європи у квартеті D.
Спортінг Л - Атланта, getty images
05 жовтня 2023, 21:51
В рамках другого туру другого за силою єврокубка в групі D відбулись дві зустрічі: Аталанта грала на виїзді проти Спортінга Л, а Ракув з Кочергіним у складі приймав Штурм.
Команда Джан Пьєро Гасперіні двічі забила наприкінці першої половини гри. Спортінг зумів відіграти один м'яч, проте на більше лісабонців не вистачило.
Ракув, своєю чергою, пропустив ще в середині першого тайму, проте так і не зміг змінити ситуацію на свою користь.
Таким чином, польська команда залишилась єдиною, яка не набрала бали в цій групі, тоді як Аталанта одноосібно очолює таблицю.
|ГРУПА D
|1
|
|Аталанта
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|
|2
|
|Спортінг Лісабон
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|
|3
|
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|
|4
|
|Ракув
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
Спортінг Л — Атланта 1:2
Голи: Дьокереш, 76 — Скальвіні, 33, Руджері, 43
Ракув — Штурм 0:1
Голи: Вік, 24