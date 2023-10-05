Ліга Європи

Завершились матчі Ліги Європи у квартеті D.

В рамках другого туру другого за силою єврокубка в групі D відбулись дві зустрічі: Аталанта грала на виїзді проти Спортінга Л, а Ракув з Кочергіним у складі приймав Штурм.

Команда Джан Пьєро Гасперіні двічі забила наприкінці першої половини гри. Спортінг зумів відіграти один м'яч, проте на більше лісабонців не вистачило.

Ракув, своєю чергою, пропустив ще в середині першого тайму, проте так і не зміг змінити ситуацію на свою користь.

Таким чином, польська команда залишилась єдиною, яка не набрала бали в цій групі, тоді як Аталанта одноосібно очолює таблицю.

ГРУПА D 1 Аталанта 2 2 0 0 4 1 3 6 2 Спортінг Лісабон 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Штурм 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Ракув 2 0 0 2 0 3 -3 0



Спортінг Л — Атланта 1:2

Голи: Дьокереш, 76 — Скальвіні, 33, Руджері, 43

Ракув — Штурм 0:1

Голи: Вік, 24