Ліга Європи

Колектив Юргена Клоппа здобув другу перемогу в двох стартових матчах Ліги Європи УЄФА.

Єврокубки посеред робочого тижня вочевидь були покликані урізноманітнити наші вечори. І якщо Ліга чемпіонів УЄФА в цьому плані відпрацювала на повну, то до інших двох міжнародних змагань традиційно залишалось чимало питань. Усе через те, що в тій самій Лізі Європи цього року вже на груповому етапі присутня достатня кількість команд найвищого ґатунку, що трохи зменшує рівень інтриги на тлі їхніх суперників.

Ось, наприклад, узяти хоча б групу E, де перебуває англійський Ліверпуль, а конкуренцію йому намагаються скласти австрійський ЛАСК, бельгійський Рояль Юніон та французька Тулуза. Очевидна перевага команди Юргена Клоппа при цьому навіть не ставиться під сумнів, що підкреслила перша гра "червоних" проти "чорно-білих" два тижні тому (3:1). Після цього Ліверпуль повертався на Енфілд заради протистояння з сенсацією бельгійського футболу останніх років.

І одразу цікавий факт — у складі Юніона виступає захисник Кевін Мак Аллістер, який є братом гравця англійського колективу Алексіса Мак Аллістера, проте в плани Клоппа не входило використовувати свого підопічного з перших хвилин, тож ми так і не побачили суто родинного протистояння від самого початку зустрічі. А натомість ми побачили чимало боротьби, бо гостьовий колектив намагався не давати опонентам розвивати атаки.

Але Ліверпуль у фірмовому стилі з різкими передачами все одно знаходив простір перед чужим штрафним, тож лише питанням часу залишався забитий м’яч у виконанні господарів поля. Моментів для цього було вдосталь, а особливо нам запам’ятався промах Нуньєса повз порожні ворота з прострілу Салаха з правого флангу на 17 хвилині. Хоча й сам Мохамед мав кілька непоганих нагод, які відверто не квапився використовувати.

А тим часом до поодиноких атак виходили й гості, тож ситуація залишалась підвішеною в повітрі для Ліверпуля. Трохи розрядити становище господарям удалось під завісу першого тайму, коли Трент самотужки протягнув м’яч лівим флангом контратаки, обстукався перед штрафним із Нуньєсом, після чого пробив у центр воріт здалеку, а воротар Моріс припустився помилки та випустив м’яч точно під добивання Гравенберха.

Клопп зрозумів, що ключову перевагу було досягнуто, тож на другий тайм він повернувся одразу з трьома замінами, серед яких був й Алексіс, тож родинне дербі таки отримало право на існування деякий час. До 85 хвилини, якщо бути більш точним, після чого Кевіна зняли з гри.

Цей відтинок зустрічі команди проводили за доволі рівної гри поблизу центральної лінії, обмінюючись позиційними випадами з ударами на завершення. "Червоні" й при такому футболі все одно залишались достатньо небезпечними, тоді як Юніон був змушений розкриватись дедалі більше й у підсумку просто захопився власними атаками. На другій компенсованій хвилині Діас та Жота таки втекли до контратаки, після чого Діогу з меж штрафного закрив це протистояння.

У наступному турі англійський Ліверпуль удома прийматиме французьку Тулузу, а бельгійський Юніон Сент-Жилуаз удома зіграє проти австрійського ЛАСКа.— Юніон Сент-Жилуаз 2:0Гравенберх, 44, Жота, 90+2Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 63), Конате, Кванса, Цимікас — Гравенберх (Собослаї, 79), Ендо (А. Мак Аллістер, 46), Елліотт — Салах (Джонс, 46), Жота, Нуньєс (Діас, 46).Моріс — Кастро-Монтес, К. Мак Аллістер (Сайкс, 85), Берджесс, Матіда, Терхо (Лапуссен, 67) — Амані, Вангаутте, Пуертас — Нільссон (Родрігес, 67), Амура.