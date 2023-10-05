Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G відбулись два поєдинки.

Рома розгромила Серветт вдома, а Андреа Белотті оформив дубль. Славія також впевнено переграла Шериф в рідних стінах, забивши їм шість м'ячів.

Група G 1 Славія Прага 2 6 2 Рома 2 6 3 Серветт 2 0 4 Шериф 2 0

Рома — Серветт — 4:0

Голи: Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52

Славія — Шериф — 6:0

Голи: Хитіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Доудєра, 58