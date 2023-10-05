Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Рома - Серветт - Getty Images
05 жовтня 2023, 23:57
В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G відбулись два поєдинки.
Рома розгромила Серветт вдома, а Андреа Белотті оформив дубль. Славія також впевнено переграла Шериф в рідних стінах, забивши їм шість м'ячів.
Рома — Серветт — 4:0
Голи: Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52
Славія — Шериф — 6:0
Голи: Хитіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Доудєра, 58