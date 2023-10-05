В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G відбулись два поєдинки. 

Рома розгромила Серветт вдома, а Андреа Белотті оформив дубль. Славія також впевнено переграла Шериф в рідних стінах, забивши їм шість м'ячів. 

Група G
1 Славія Прага Славія Прага 2 6
2 Рома Рома 2 6
3 Серветт Серветт 2 0
4 Шериф Шериф 2 0

 

Рома — Серветт — 4:0 
Голи: Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52 

Славія — Шериф — 6:0 
Голи: Хитіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Доудєра, 58 