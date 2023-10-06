Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 22:00.

Празька Славія, яка добре запам'яталася українським вболівальникам після кваліфікацій єврокубків, у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі знищила молдавський Шериф (6:0).

Розгромну перемогу чеській команді забезпечили забиті м'ячі у виконанні Огбу, Шранца, Доудери та Хитіла, який оформив дубль у ворота українського голкіпера Максима Коваля. Ще один гол на рахунку Гарананги, який зрізав м'яч у ворота.

Для Славії це була друга перемога поспіль, а для Шерифа друга поразка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Славія Прага — Шериф в 2 турі Ліги Європи УЄФА:

Славія Прага – Шериф 6:0

Голи: Хитіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (автогол), Шранц, 47, Доудера, 58.

Славія Прага: Мандоус, Огбу, Голеш, Масопуст (Боржил, 78), Валлем (Огунгбаї, 66), Думітреску, Дорлі, Зафейріс (Провод, 66), Доудера (Томич, 66), Хитіл, Шранц (ван Бюрен, 67).

Шериф: Коваль, Гарананга, Кікі, Товар (Бадоло, 46), Зоурі, Артундуага (Апостолакіс, 56), Мендес (Анкіє, 56), Адемо (Вардар, 46), Талаль, Мбекелi, Луваннор.

Попередження: Товар, Кікі, Мбекелі.