Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 19:45.

У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи Аталанта в гостях здобула перемогу над лісабонським Спортінгом (2:1).

Перемогу команді Джан П'єро Гасперіні забезпечили забиті м'ячі у виконанні Скальвіні та Руджері. У складі португальської команди єдиний м'яч забив Дьйокереш, який реалізував пенальті.

Для Аталанти це була друга перемога у групі, а для Спортінга перша поразка після перемоги у першому турі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спортінг — Аталанта в 2 турі Ліги Європи УЄФА:

Спортінг – Аталанта 1:2

Голи: Дьйокереш, 76 (з пенальті) — Скальвіні, 33, Руджері, 43.

Спортінг: Адан, Рейс (Браганса, 90+1), Інасіу, Діоманде, Фреснеда (Ешгаю, 67), Сантуш (Едвардс, 46), Моріта, Юлманд (Коатес, 46), Гонсалвеш, Дьйокереш, Діаш (Катаму, 46).

Аталанта: Муссо, Колашинац, Джимсіті (Толої, 54), Скальвіні (Паломіно, 80), Копмейнерс, Руджері, Дзаппакоста (Гольм, 66), Лоуренсо (Пашалич, 66), де Рон, де Кетеларе (Скамакка, 54), Лукман.

Попередження: Гонсалвеш, Браганса — Джимсіті, Толої, Скальвіні, Скамакка.