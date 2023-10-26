Ліга Європи

Завершилися два поєдинки 3-го туру Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі А відбулися два матчі.

Сербська Бачка Топола відкрила рахунок у матчі з Фрайбургом, але не зуміла зачепитися за очки через хет-трик італійського вінгера Вінченцо Гріфо.

Бачка Топола — Фрайбург 1:3

Голи: Петрович, 13 — Гріфо, 49 (пен.), 59, 73

Гол Гелера (Фрайбург) на 39-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Цветкович, 60, Влалукін, 89, Чалушич, 90+2 — Лінгарт, 89

Пірейський Олімпіакос здобув важливі 3 очки у дуелі з фаворитом групи. Греки сформували комфортну для себе перевагу ще у першому таймі і зуміли втримати її у другій половині зустрічі.

Олімпіакос — Вест Гем 2:1

Голи: Фортуніс, 33, Родіней, 45+1 — Пакета, 87

Попередження: Рецос, 47, Александропулос, 65, Камара, 84, Масурас, 90+6 — Пакета, 64, Емерсон, 66, Антоніо, 76, Огбонна, 88

Турнірне положення у групі після трьох турів наступне: