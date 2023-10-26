Завершилися ще два поєдинки 3-го туру Ліги Європи.
Спарта (Прага) - Рейнджерс, Getty Images
26 жовтня 2023, 21:47
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі С відбулися два матчі.
Кіпрський Аріс не зумів зачепитися за очки у матчі з Бетісом. Результативний удар іспанського вінгера гостей Айосе Переса став вирішальним у грі.
Аріс (Лімасол) — Бетіс 0:1
Гол: Перес, 75
Попередження: Бенгтссон, 28, Гоміс, 55 — Перес, 60, Гвардадо, 90+4
Празька Спарта і Рейнджерс не виявили сильнішого, так і не порадувавши глядачів забитими голами.
Спарта (Прага) — Рейнджерс 0:0
Попередження: Панак, 70 — Кантвелл, 17, Суттар, 26, Голдсон, 63, Сіма, 82
Турнірне положення у групі після трьох турів наступне: