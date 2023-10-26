Ліга Європи

Завершилися ще два поєдинки 3-го туру Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі С відбулися два матчі.

Кіпрський Аріс не зумів зачепитися за очки у матчі з Бетісом. Результативний удар іспанського вінгера гостей Айосе Переса став вирішальним у грі.

Аріс (Лімасол) — Бетіс 0:1

Гол: Перес, 75

Попередження: Бенгтссон, 28, Гоміс, 55 — Перес, 60, Гвардадо, 90+4

Празька Спарта і Рейнджерс не виявили сильнішого, так і не порадувавши глядачів забитими голами.

Спарта (Прага) — Рейнджерс 0:0

Попередження: Панак, 70 — Кантвелл, 17, Суттар, 26, Голдсон, 63, Сіма, 82

Турнірне положення у групі після трьох турів наступне: