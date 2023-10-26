Ліга Європи

Завершився ще один поєдинок 3-го туру Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі D австрійський Штурм приймав італійську Аталанту на Меркур-Арені.

Господарі поля відкрили рахунок у грі, але ще у першому таймі втратили цю мінімальну перевагу, оскільки колумбійський нападник гостей Луїс Муріель встиг відзначитися дублем. Австрійський півзахисник Штурму Гірлендер був вилучений з поля на 53-й хвилині, але господарі все ж зуміли вирвати нічию наприкінці поєдинку завдяки реалізованому пенальті.

Штурм — Аталанта 2:2

Голи: Прасс, 13, Хорват, 80 (пен.) — Муріель, 34, 45+7 (пен.)

Попередження: Кітеїшвілі, 45+2, Гірлендер, 45+7 — Лукман, 45+7, Баккер, 83

Вилучення: Гірлендер, 53 (друга жовта картка)

Нагадаємо, у паралельному поєдинку групи D гольовий пас Кочергіна врятував Ракув від поразки Спортінгу. Турнірне положення у групі після трьох турів наступне: