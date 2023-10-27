Ліга Європи

До вашої уваги результати матчів третього туру групового етапу ЛЄ у квартеті G.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G римська Рома впевнено обіграла празьку Славію.

Команда Жозе Моурінью відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі ще у першому таймі, авторами яких стали Бове та Лукаку. Дубль з асистів на свій рахунок записав Ель-Шаараві.

Рома — Славія Прага 2:0

Голи: Бове, 1, Лукаку, 17

У паралельному матчі цієї групи Серветт упустив мінімальну перемогу над Шерифом у заключному відрізку.

На гол Крівеллі, який відбувся у першому таймі, вже під завісу протистояння своїм забитим м'ячем відповів Анкеє.

Шериф — Серветт 1:1

Голи: Анкеє, 80 — Крівеллі, 41