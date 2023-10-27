Ліга Європи

Завершився ще один поєдинок 3-го туру Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі E бельгійський Юніон Сент-Жилуаз приймав австрійський ЛАСК на Лотто Парк, стадіоні Андерлехта.

Австрійська команда лідирувала у матчі з 24-ї хвилини, але не зуміла втримати хоча б нічию. Наприкінці поєдинку бельгійці забили спочатку з пенальті, а потім і з гри, здобувши свої перші 3 очки.

Українець Максим Таловєров, який номінально є центральним захисником, у цьому матчі грав у центрі півзахисту ЛАСКа. Він відіграв поєдинок повністю, а у компенсований до другого тайму час отримав жовту картку.

Юніон Сент-Жилуаз — ЛАСК 2:1

Голи: Пуертас, 84 (пен.), Берджесс, 90+4 — Усор, 24

Попередження: Ванхутте, 80, Берджесс, 88 — Белло, 26, Хорват, 90+1, Таловєров, 90+3