Завершився ще один поєдинок 3-го туру Ліги Європи.
Юніон Сент-Жилуаз - ЛАСК, Getty Images
27 жовтня 2023, 00:22
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі E бельгійський Юніон Сент-Жилуаз приймав австрійський ЛАСК на Лотто Парк, стадіоні Андерлехта.
Австрійська команда лідирувала у матчі з 24-ї хвилини, але не зуміла втримати хоча б нічию. Наприкінці поєдинку бельгійці забили спочатку з пенальті, а потім і з гри, здобувши свої перші 3 очки.
Українець Максим Таловєров, який номінально є центральним захисником, у цьому матчі грав у центрі півзахисту ЛАСКа. Він відіграв поєдинок повністю, а у компенсований до другого тайму час отримав жовту картку.
Юніон Сент-Жилуаз — ЛАСК 2:1
Голи: Пуертас, 84 (пен.), Берджесс, 90+4 — Усор, 24
Попередження: Ванхутте, 80, Берджесс, 88 — Белло, 26, Хорват, 90+1, Таловєров, 90+3
Нагадаємо, у паралельному поєдинку групи Е Ліверпуль ефектно розгромив Тулузу. Турнірне положення у групі після трьох турів наступне: