Ліга Європи

Завершився ще один поєдинок 3-го туру Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у групі F грецький Панатінаїкос приймав французький Ренн на Апостолос Ніколаїдіс Стедіум.

Ренн досить швидко вийшов вперед завдяки голу алжирця Гуїрі. Француз Калімуендо подвоїв перевагу гостей, але рахунок 0:2 на табло тримався не надто довго. Грек Йоаннідіс з пенальті скоротив відставання своєї команди, але можливістю зрівняти рахунок господарі не зуміли скористатися.

Панатінаїкос — Ренн 1:2

Голи: Йоаннідіс, 61 (пен.) — Гуїрі, 7, Калімуендо, 50

Попередження: Бернард, 25, Арао, 45 — Белосян, 22, Трюффер, 45+4, Калімуендо, 80, Теат, 90+4, Бла, 90+5

Нагадаємо, матч Вільярреал — Маккабі (Хайфа) було перенесено УЄФА на 6 грудня. Турнірне положення у групі після матчу у Греції наступне: