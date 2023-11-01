Ліга Європи

Поєдинок прийматиме стадіон клубу АЕК Ларнака.

Перенесений матч третього туру групового етапу Ліги Європи Маккабі Хайфа — Вільярреал відбудеться 9 листопада на Кіпрі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок групи F прийматиме АЕК Арена у Ларнаці. Стартовий свисток у грі має пролунати о 19:45 за київським часом. Матч проходитиме без вболівальників на трибунах.

Нагадаємо, в іншому поєдинку 3-го туру у групі F Ренн втримав перемогу над Панатінаїкосом.