Поєдинок прийматиме стадіон клубу АЕК Ларнака.
АЕК Арена у Ларнаці, Getty Images
01 листопада 2023, 11:05
Перенесений матч третього туру групового етапу Ліги Європи Маккабі Хайфа — Вільярреал відбудеться 9 листопада на Кіпрі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок групи F прийматиме АЕК Арена у Ларнаці. Стартовий свисток у грі має пролунати о 19:45 за київським часом. Матч проходитиме без вболівальників на трибунах.
Нагадаємо, в іншому поєдинку 3-го туру у групі F Ренн втримав перемогу над Панатінаїкосом.