Ліга Європи

Керманич англійського клубу розповів про стан підопічного.

Англійський Ліверпуль завершує останні приготування до матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА в гостях у французької Тулузи.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні протистояння надав оновлення щодо стану окремих виконавців його колективу.

"Звісно, що це добре, що Бен Доак відновився від травми та зможе зіграти, бо він провів відмінну передсезонну підготовку.

Він мав багато ігрової практики, впливав на результати, потім вийшов у Прем’єр-лізі, дебютував у Лізі Європи, але отримав травму.

Це ніколи не було доброю новиною для будь-якого гравця, бо коштує втраченого ритму. Але зараз він повернувся й є реальний шанс побачити його на полі в матчі проти Тулузи.

Віджил Ван Дейк? Він трохи нездужає, тому не зіграє.

Щодо Кертіса Джонса, то в нього минулого тижня було розтягнення підколінного сухожилля, але нічого серйозного. Він повернеться вже після міжнародної павзи.

У Раяна Гравенберха також проблеми — невеличке пошкодження коліна. Він бігав у середу на тренуванні, але в прийдешній грі — ні, жодних шансів, що він з’явиться на полі. На Брентфорд? Можливо. Після міжнародної павзи — точно", — заявив німецький фахівець.

Матч Тулуза — Ліверпуль відбудеться 9 листопада, о 19:45.