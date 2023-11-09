Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.
Фрайбург - Бачка Топола, Getty Images
09 листопада 2023, 23:59
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі А відбулися два матчі — англійський Вест Гем приймав Олімпіакос, а сербська Бачка Топола гостювала у Фрайбурга.
"Молотобійці" помстилися грекам за виїзну поразку у 3-му турі. Мінімальну, але достатню для здобуття 3 очок перевагу їм подарував Пакета.
Вест Гем — Олімпіакос 1:0
Гол: Пакета, 72
Попередження: Альварес, 19, Кудус, 28, Боуен, 90+4 — Поденсе, 38, Поросо, 83, Фортуніс, 90+2, Камара, 90+4
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Емерсон — Бенрахма (Корне, 84), Ворд-Праус, Альварес (Соучек, 80), Пакета — Кудус (Мубама, 89), Боуен
Фрайбург спокійно впорався із сербським клубом у домашньому поєдинку.
Фрайбург — Бачка Топола 5:0
Гол: Рьоль, 24, Еггештайн, 56, Вайсгаупт, 69, Адаму, 80, Доан, 90+2
Попередження: Лінгарт, 39 — Влалукін, 29
Фрайбург: Атуболу — Гінтер, Лінгарт (Кюблер, 78), Гульде — Сільділья, Еггештайн, Гьофлер, Вайсгаупт (Макенго, 70) — Рьоль (Грегорич, 58), Гьолер (Доан, 70), Гріфо (Адаму, 79)