Ліга Європи

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі А відбулися два матчі — англійський Вест Гем приймав Олімпіакос, а сербська Бачка Топола гостювала у Фрайбурга.

"Молотобійці" помстилися грекам за виїзну поразку у 3-му турі. Мінімальну, але достатню для здобуття 3 очок перевагу їм подарував Пакета.

Вест Гем — Олімпіакос 1:0

Гол: Пакета, 72

Попередження: Альварес, 19, Кудус, 28, Боуен, 90+4 — Поденсе, 38, Поросо, 83, Фортуніс, 90+2, Камара, 90+4

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Емерсон — Бенрахма (Корне, 84), Ворд-Праус, Альварес (Соучек, 80), Пакета — Кудус (Мубама, 89), Боуен