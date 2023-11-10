Ліга Європи

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі С відбулися два матчі — іспанський Бетіс приймав кіпрський Аріс, а чеська Спарта (Прага) гостювала у шотландського Рейнджерс.

Бетіс без проблем вдруге впорався з кіпріотами у багатому на події матчі.

Бетіс — Аріс 4:1

Голи: Іглесіас, 34, Руїбаль, 64, Рока, 79, Абде, 90+4 — кокорін, 84

Голи Монтнора та Бенгтссона (обидва — Аріс) на 20-й та 46-й хвилинах були скасовані через офсайд

На 76-й хвилині Фекір (Бетіс) не реалізував пенальті

Попередження: Родрігес, 79 — Струські, 71

Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья (Фернандес, 83), Рока, Абнер — Карвалью, Гвардадо (Родрігес, 59) — Л. Енріке (Фекір, 75), Родрі (Іско, 59), Абде — Іглесіас (Перес, 59)