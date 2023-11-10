У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі С відбулися два матчі — іспанський Бетіс приймав кіпрський Аріс, а чеська Спарта (Прага) гостювала у шотландського Рейнджерс.

Бетіс без проблем вдруге впорався з кіпріотами у багатому на події матчі.

Бетіс — Аріс 4:1

Голи: Іглесіас, 34, Руїбаль, 64, Рока, 79, Абде, 90+4 — кокорін, 84

Голи Монтнора та Бенгтссона (обидва — Аріс) на 20-й та 46-й хвилинах були скасовані через офсайд

На 76-й хвилині Фекір (Бетіс) не реалізував пенальті

Попередження: Родрігес, 79 — Струські, 71

Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья (Фернандес, 83), Рока, Абнер — Карвалью, Гвардадо (Родрігес, 59) — Л. Енріке (Фекір, 75), Родрі (Іско, 59), Абде — Іглесіас (Перес, 59)

Шотландці здобули важливу перемогу над празької Спартою у домашній зустрічі.

Рейнджерс — Спарта (Прага) 2:1

Голи: Данілу, 12, Кантвелл, 20 — Гараслін, 77

Гол Данілу (Рейнджерс) на 78-й хвилині скасували через фол

Попередження: Барішич, 58, Таверньє, 89, Ламмерс, 90+3, Голдсон, 90+9 — Гомес, 37, Вітік, 45+1, Лачі, 79, Пресіадо, 90+5