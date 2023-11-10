Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.
Рейнджерс - Спарта (Прага), Getty Images
10 листопада 2023, 00:20
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі С відбулися два матчі — іспанський Бетіс приймав кіпрський Аріс, а чеська Спарта (Прага) гостювала у шотландського Рейнджерс.
Бетіс без проблем вдруге впорався з кіпріотами у багатому на події матчі.
Бетіс — Аріс 4:1
Голи: Іглесіас, 34, Руїбаль, 64, Рока, 79, Абде, 90+4 — кокорін, 84
Голи Монтнора та Бенгтссона (обидва — Аріс) на 20-й та 46-й хвилинах були скасовані через офсайд
На 76-й хвилині Фекір (Бетіс) не реалізував пенальті
Попередження: Родрігес, 79 — Струські, 71
Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья (Фернандес, 83), Рока, Абнер — Карвалью, Гвардадо (Родрігес, 59) — Л. Енріке (Фекір, 75), Родрі (Іско, 59), Абде — Іглесіас (Перес, 59)
Шотландці здобули важливу перемогу над празької Спартою у домашній зустрічі.
Рейнджерс — Спарта (Прага) 2:1
Голи: Данілу, 12, Кантвелл, 20 — Гараслін, 77
Гол Данілу (Рейнджерс) на 78-й хвилині скасували через фол
Попередження: Барішич, 58, Таверньє, 89, Ламмерс, 90+3, Голдсон, 90+9 — Гомес, 37, Вітік, 45+1, Лачі, 79, Пресіадо, 90+5