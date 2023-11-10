Одноклубник Таловєрова провів дуже потужну гру.
Горват, Getty Images
10 листопада 2023, 17:20
Півзахисник австрійського ЛАСКу Саша Горват став найкращим футболістом четвертого ігрового дня у Лізі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У матчі проти бельгійського Юніона (3:0), 27-річний австрієць забив гол та відзначився результативною передачею.
У голосуванні, Горват випередив півзахисника німецького Фрайбурга Максіміліана Еггештайна, Крістіана Еріксена з норвезького Мольде та Педру Гонсалвеша з лісабонського Спортінгу.