Ліга Європи

Одноклубник Таловєрова провів дуже потужну гру.

Півзахисник австрійського ЛАСКу Саша Горват став найкращим футболістом четвертого ігрового дня у Лізі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У матчі проти бельгійського Юніона (3:0), 27-річний австрієць забив гол та відзначився результативною передачею.

У голосуванні, Горват випередив півзахисника німецького Фрайбурга Максіміліана Еггештайна, Крістіана Еріксена з норвезького Мольде та Педру Гонсалвеша з лісабонського Спортінгу.