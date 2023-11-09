Ліга Європи

Завершився один з поєдинків 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі E ЛАСК приймав бельгійський Юніон Сент-Жилуаз на Райффайзен Арені у Лінці.

Австрійці зуміли реабілітуватися за поразку у першій зустрічі з бельгійцями. ЛАСК ще у першому таймі сформував комфортну для себе перевагу завдяки голам Хорвата та українця Таловєрова, для якого цей результативний удар став дебютним. У другій половині Жуль забив останній гол матчу.

ЛАСК — Юніон Сент-Жилуаз 3:0

Голи: Хорват, 25 (пен.), Таловєров, 45+4, Жуль, 77

Попередження: Любич, 19, Стойкович, 49 — Пуертас, 71

У паралельному поєдинку Ліверпуль драматично поступився Тулузі.