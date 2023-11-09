Завершився один з поєдинків 4-го туру Ліги Європи.
ЛАСК - Юніон Сент-Жилуаз, Getty Images
09 листопада 2023, 21:46
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі E ЛАСК приймав бельгійський Юніон Сент-Жилуаз на Райффайзен Арені у Лінці.
Австрійці зуміли реабілітуватися за поразку у першій зустрічі з бельгійцями. ЛАСК ще у першому таймі сформував комфортну для себе перевагу завдяки голам Хорвата та українця Таловєрова, для якого цей результативний удар став дебютним. У другій половині Жуль забив останній гол матчу.
ЛАСК — Юніон Сент-Жилуаз 3:0
Голи: Хорват, 25 (пен.), Таловєров, 45+4, Жуль, 77
Попередження: Любич, 19, Стойкович, 49 — Пуертас, 71
У паралельному поєдинку Ліверпуль драматично поступився Тулузі.