Завершилися два поєдинки 5-го туру Ліги Європи.
Фрайбург - Олімпіакос - Getty Images
30 листопада 2023, 21:47
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі A відбулися два матчі — Фрайбург приймав Олімпіакос, а Вест Гем гостював у Бачка-Тополи.
Німецький колектив впевнено розгромив грецького опонента. Міхаель Грегорич оформив хет-трик та віддав один асист.
Фрайбург — Олімпіакос 5:0
Голи: Грегорич, 3, 8, 36, Сільділлья, 42, Доан, 77
Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер, Лінгарт (Гульде, 67) — Доан, Еггештайн, Гефлер (Шаллай, 78), Макенго — Гелер (Адаму, 67), Грегорич (Рель, 67), Гріфо (Вайсгаупт, 78)
Попередження: Ессе, Рецос, Іборра
Вест Гем переграв Бачка-Тополу у виїзному поєдинку. Єдиний гол забив Томаш Соучек.
Бачка-Топола — Вест Гем 0:1
Гол: Соучек, 89
Вест Гем: Фабіанські — Джонсон (Керер, 79), Мавропанос, Агерд, Крессвелл (Емерсон, 79) — Ворд-Прауз, Соучек, Пакета — Форнальс, Мубама (Інгс, 67), Бенрахма (Корне, 67)
Попередження: Петрович, Чалушич — Форнальс, Емерсон