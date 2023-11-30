У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі A відбулися два матчі — Фрайбург приймав Олімпіакос, а Вест Гем гостював у Бачка-Тополи. 

Німецький колектив впевнено розгромив грецького опонента. Міхаель Грегорич оформив хет-трик та віддав один асист. 

Фрайбург — Олімпіакос 5:0 

Голи: Грегорич, 3, 8, 36, Сільділлья, 42, Доан, 77 

Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер, Лінгарт (Гульде, 67) — Доан, Еггештайн, Гефлер (Шаллай, 78), Макенго — Гелер (Адаму, 67), Грегорич (Рель, 67), Гріфо (Вайсгаупт, 78) 

Попередження: Ессе, Рецос, Іборра 

Вест Гем переграв Бачка-Тополу у виїзному поєдинку. Єдиний гол забив Томаш Соучек. 
Бачка-Топола — Вест Гем 0:1 
Гол: Соучек, 89 
Вест Гем: Фабіанські — Джонсон (Керер, 79), Мавропанос, Агерд, Крессвелл (Емерсон, 79) — Ворд-Прауз, Соучек, Пакета — Форнальс, Мубама (Інгс, 67), Бенрахма (Корне, 67) 
Попередження: Петрович, Чалушич — Форнальс, Емерсон 