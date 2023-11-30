Ліга Європи

Завершилися два поєдинки 5-го туру Ліги Європи.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі D відбулися два матчі — Аталанта приймала Спортінг, а Ракув гостював у Штурма.

Аталанта та Спортінг зіграли результативну нічию. На гол Джанлуки Скамакки відповів Маркус Едвардс. Обидва колективи вийшли до плей-оф. Бергамська команда гарантувала собі перше місце.

Аталанта — Спортінг 1:1

Голи: Скамакка, 23 — Едвардс, 56

Аталанта: Муссо — Скальвіні (Баккер, 86), Джимсіті, Колашинац (Гольм, 86) — Гатебур, Едерсон, де Рон, Руджері — Копмайнерс (Міранчік, 69) — Скамакка (Муріель, 64), Лукман (Пашалич, 64)

Спортінг: Адан — Діоманде, Сен-Жюст (Коатес, 81), Інасіу — Есгаю (Катамо, 46), Х'юлманд (Сантуш, 77), Моріта, Рейс — Гонсалвеш, Дьокереш, Трінкау (Едвардс, 46)

Попередження: Лукман, Скальвіні, Колашинац, де Рон — Інасіу, Моріта

Ракув переграв Штурм у виїзному матчі із Владиславом Кочергіним у складі. Вдалося зберегти шанси на прохід до Ліги конференцій, що стане можливим в випадку більш успішного результату, аніж австрійський колектив в наступному поєдинку.

Штурм — Ракув 0:1

Гол: Єбоа, 81

Попередження: Саркарія, Аффенгрубер — Тудор, Плавшич