Завершився поєдинок 5-го туру Ліги Європи.
Маккабі Хайфа - Ренн - Getty Images
30 листопада 2023, 22:06
Ренн переграв Маккабі Хайфу на виїзді. Бретонська команда забила в кожному з таймів.
Дана перемога дозволила йому гарантувати собі прохід до наступної стадії другого єврокубку. Його опонент практично немає можливості вийти до плей-оф.
Маккабі Хайфа — Ренн 0:3
Голи: Тер'є, 29, Гуірі, 47, Рідер, 90
Ренн: Манданда — Ву, Омарі, Теат — Ассіньйон, Ле Фе (Сантамарія, 62), Матич (Бла, 71), Трюффер (Нагіда, 62) — Гуірі (Рідер, 62), Тер'є — Їлдірім (Дуе, 71)
Попередження: Шиміч, Корнуд, Канділ — Бла