Ліга Європи

Завершився поєдинок 5-го туру Ліги Європи.

Ренн переграв Маккабі Хайфу на виїзді. Бретонська команда забила в кожному з таймів.

Дана перемога дозволила йому гарантувати собі прохід до наступної стадії другого єврокубку. Його опонент практично немає можливості вийти до плей-оф.

Маккабі Хайфа — Ренн 0:3

Голи: Тер'є, 29, Гуірі, 47, Рідер, 90

Ренн: Манданда — Ву, Омарі, Теат — Ассіньйон, Ле Фе (Сантамарія, 62), Матич (Бла, 71), Трюффер (Нагіда, 62) — Гуірі (Рідер, 62), Тер'є — Їлдірім (Дуе, 71)

Попередження: Шиміч, Корнуд, Канділ — Бла