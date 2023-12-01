Завершилися два поєдинки 5-го туру Ліги Європи.
Серветт - Рома - Getty Images
01 грудня 2023, 00:24
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі G відбулися два матчі — Серветт грав із Ромою, Шериф проти Славії Прага.
Серветт та Рома зіграли результативну нічию. На гол Ромелу Лукаку відповів Кріс Бедія.
Серветт — Рома 1:1
Голи: Бедія, 50 — Лукаку, 21
Рома: Свілар — Челік, Льоренте, Н'Діка, Ель-Шаараві (Спінаццола, 74) — Ауар (Пеллегріні, 55), Паредес, Крістанте, Бове (Белотті, 81) — Дібала (Санчеш, 81), Лукаку
Попередження: Конья, Антунеш, Рульє — Крістанте, Н'Діка, Белотті
Славія переграла Шериф завдяки м'ячам ближче до завершення другого тайму. Колектив посідає першу сходинку.
Шериф — Славія Прага 2:3
Голи: Товар, 45, Мбекелі, 56 — Юречка, 19, Зайферіс, 78, Тіджані, 90, пенальті
Попередження: Апостолакіс, Талаль, Бадоло, Артундуага — Думітреску, Тіджані